BH: 32 vidros de luminárias são quebrados na Barragem da Pampulha

Várias luminárias foram quebradas na Avenida Antônio Carlos, próximas à Barragem da Pampulha, na Regional Pampulha, em Belo Horizonte. Segundo a Prefeitura, 32 vidros foram danificados por vandalismo e a previsão é de que o conserto seja feito no fim de outubro.

A reportagem doregistrou a depredação nesse domingo (16/10). Contudo, segundo a PBH, os vidros estão quebrados desde o início de outubro. Embora os vidros das caixas de iluminação pública tenham sido quebrados, a iluminação não comprometida, pois as lâmpadas permanecem intactas.

PBH vai trocar vidro por chapas de policarbonato (foto: Clovenino Maia/ EM/ D.A Press)

Ainda conforme a prefeitura, os vidros serão trocados por chapas de policarbonato, para minimizar a depredação. "As chapas estão sendo adquiridas, com programação de atuação até o final do mês de outubro. Os custos para realizar a manutenção estão sendo estimados", informou a Prefeitura de BH.