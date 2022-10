Guarda Civil é suspeito de agredir paciente na UPA Nordeste, em BH

Em nota, a PBH informou que o caso está sendo apurado pela Corregedoria da Guarda Municipal para 'responsabilizar os servidores por eventuais desvios de condutas' (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Um guarda municipal é suspeito de agredir um paciente na UPA Nordeste, no bairro São Paulo, na noite desse domingo (16/10). Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, o homem estaria desacatando agentes de saúde e perturbando a atividade dos profissionais da unidade de pronto-atendimento.









“A Guarda Civil foi acionada pela coordenação da Unidade de Saúde em função de um paciente que não aceitava o protocolo de atendimento da unidade”, diz a nota.





O atendimento nas UPAs é feito com um processo de acolhimento com classificação de risco, de acordo com o Protocolo de Manchester, que prioriza o atendimento de pacientes mais graves.





A classificação é feita pelas cores vermelha, laranja, amarelo e verde. “O objetivo do protocolo é estabelecer a prioridade para atenção médica de acordo com a gravidade do caso de cada paciente avaliado. A priorização do atendimento dos pacientes mais graves pode impactar em tempo maior de espera para os pacientes classificados como não urgentes (verdes).”





A prefeitura informou que a equipe da UPA Nordeste estava completa, com 4 médicos clínicos. Disse ainda que “tem empreendido todos os esforços para recompor as equipes médicas, de forma a garantir um atendimento mais ágil à população”.