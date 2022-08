Médico expulsa alunos de enfermagem e medicina de UPA em Minas

Médico plantonista da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Passos pediu que estudantes e professores não praticassem suas atividades nesta quinta-feira (foto: Arquivo Folha da Manhã)



Três estudantes de medicina, dois de enfermagem e dois professores foram convidados a se retirar da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Passos, nesta quinta-feira (4/8), por um médico plantonista. Os alunos e professores comunicaram o fato à direção da Uemg (Universidade do Estado de Minas Gerais) – Unidade Passos.

As atividades desenvolvidas na Unidade de Pronto Atendimento são citadas em um convênio entre a Uemg e a Prefeitura de Passos: o curso de Medicina realiza as aulas práticas da disciplina de cirurgia e o curso de enfermagem executa o estágio obrigatório.

A partir de escalas, seis estudantes de medicina e seis estudantes de enfermagem realizam aulas todas as quintas-feiras na UPA

.

Por meio de nota oficial, a Uemg afirma que, no total, 34 estudantes de medicina e 15 de enfermagem realizam atividades práticas na UPA, que a Universidade já realizou a notificação do problema ocorrido hoje, e que espera que sejam tomadas providências para evitar que situações como esta não aconteçam novamente.

Outro lado

Por meio de nota, em resposta aos questionamentos, o Diretor Técnico da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Passos, Lucas Carvalho, informou que não houve expulsão por parte de nenhum dos profissionais da unidade e esclareceu o ocorrido.

“A parceria entre a Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) Unidade Passos para o curso de Medicina e a Prefeitura de Passos, especificamente para a área de cirurgia da UPA, vem sendo cumprida com os médicos plantonistas sem qualquer problema. Nesta quinta-feira, foi necessária uma troca de um dos médicos plantonistas do horário de 13h às 19h. O médico substituto relatou não se sentir confortável com a situação de atendimento de pacientes junto com estudantes, no caso 3 estudantes do horário”, disse.

“Nós tentamos averiguar com ele para que colaborasse, mas é um direito que o plantonista tem, conforme o código de ética da Medicina. O médico responsável pelos estudantes entendeu e resolveu remanejar os 3 alunos para que não fossem prejudicados em seu ensino/aprendizado. Nós, da UPA, também entendemos a necessidade, estamos nos adequando para o melhor atendimento dos estudantes e, na próxima semana, já com os médicos plantonistas de costume, as aulas retomam normalmente”, finalizou Carvalho.