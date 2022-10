Irmãos mortos no acidente da BR-356 serão velados nesta segunda (17/10)

Os irmãos João Victor Araújo Pires e Rodrigo Araujo Pires, vítimas do acidente na BR-356, em Ouro Preto, serão velados no fim da tarde desta segunda-feira (17/10). A cerimônia acontece às 17h no Cemitério Parque Renascer, em Contagem. A tragédia, que aconteceu na noite de ontem, deixou outros cinco mortos.

A colisão envolvendo quatro carros no KM 85 da BR-356, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais ocorreu no sentido Belo Horizonte, perto do Motel Le Ville. As causas ainda são desconhecidas.Além dos sete óbitos, a batida deixou oito feridos, que foram socorridos e conduzidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento na Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto.