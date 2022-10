Furtos em residências motivaram assassinato brutal de jovem em Brumadinho

por Maicon Costa

Barra de ferro utilizada no crime e 40 pinos de cocaína estão entre os materiais encontrados com o suspeito da autoria do assassinato (foto: PMMG/Divulgação)

Furtos em residências da região foram motivaram o assassinato de Edinan Robert da Silva, de 22 anos, morto com 25 tiros e um golpe de barra de ferro na cabeça, nessa quarta-feira (12/10), na Rua Hibiscos, distrito de Casa Branca, em Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar (PM), Edinan estaria praticando furtos em várias residências da região e por isso sofreu uma espécie de “justiça do crime”. Foram nove tiros no tórax e nas costas, quatro no braço direito e três no braço esquerdo.

Leia: Itabira: PCMG conclui que assassinato no Festival de Inverno foi passional

Edinan teria, inclusive, furtado uma moto na madrugada da quarta-feira e a trocado por um carro, também roubado, que foi recuperado.

O suspeito de ser o autor do assassinato é um jovem também de 22 anos, que foi preso logo após o crime, com um 40 pinos de cocaína, um revolver calibre .38, duas munições de mesmo calibre e R$ 20 em dinheiro.

Segundo a PM, o jovem confessou a autoria do crime e chegou a oferecer entregar uma arma para ser liberado pelos militares, mas foi conduzido para a delegacia de plantão.