Colégio onde funcionário importunou crianças sexualmente pode ser indiciado

por Maicon Costa





A direção do Coleguium Unidade Nova Suíça emitiu nota de esclarecimento para comentar o caso (foto: Coleguium Unidade Nova Suíça/Reprodução/Site Oficial)

Diretores e coordenadores do Coleguium Unidade Nova Suíça podem responder criminalmente pelo crime de importunação sexual, de forma culposa. Um funcionário da unidade escolar, de 49 anos, foi preso, na manhã desta-feira (11/10), por suspeita de cometer o mesmo crime contra alunos com idades entre 6 e 15 anos.

A informação foi passada pelos delegados da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Iara França e Vinícius Dias, que concederam entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (11/10), na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente.

Segundo Vinicius, o inquérito policial tem cinco ou seis atas de reuniões escolares onde os pais repetidamente solicitaram providências em relação aos atos do funcionário junto ao colégio, mas o suspeito só foi afastado quando a unidade escolar recebeu um ofício da PCMG, cerca de cinco semanas após as primeiras denúncias.



“Se a gente comprovar a responsabilidade da instituição de ensino, os diretores e coordenadores também podem ser indiciados porque a omissão é penalmente relevante nesse caso”, explicou.

“Podem ser responsabilizados pelo mesmo crime (importunação sexual), mas na parte omissiva, ou seja, importunações culposas, uma vez que eles deveriam ter realizado o ato para retirar aquele educador da instituição de ensino”, explicou o delegado.

A Polícia Civil informou ainda que o homem começou a trabalhar na escola no dia 10 de maio e foi afastado na segunda quinzena de junho, cerca de cinco semanas depois.



Coleguium se manifesta





Procurada pela reportagem do Estado de Minas para comentar a possibilidade de indiciamento de membros da unidade escolar, a direção do Coleguium Unidade Nova Suíça emitiu nota de esclarecimento.



No documento, a instituição afirma que sempre esteve à disposição das autoridades para auxiliar nas investigações. Ainda segundo o colégio, o funcionário foi afastado logo após o recebimento da primeira denúncia.



Confira o posicionamento na íntegra :

“A direção da unidade Nova Suíça da Rede Coleguium informa que sempre esteve à disposição das autoridades policiais para colaborar com as investigações e reafirma que, ao receber a primeira denúncia, em 22 de junho, em poucas horas afastou o então colaborador, que atuava na unidade havia menos de três meses.

A gestão manteve, desde o primeiro momento, diálogo transparente com as famílias por meio de atendimento em grupo ou individual. Uma equipe de psicólogos especializados elaborou ações direcionadas aos colaboradores, professores e alunos. O atendimento psicológico da unidade e as atividades acadêmicas sobre o tema também foram reforçados.

A Rede Coleguium é uma instituição tradicional, que atua há 35 anos com seriedade e comprometida em oferecer educação de excelência, segurança e conforto aos alunos e seus familiares. A rede declara que a situação é extremamente sensível e está, juntamente com as famílias, trabalhando intensamente para superar esse desafio.”





O caso

Um funcionário da instituição de ensino Coleguium Unidade Nova Suíça foi preso na manhã desta terça-feira (11/10), em sua casa, por 14 denúncias de importunação sexual.

O suspeito, um homem de 49 anos, era disciplinário do colégio e foi acusado de atos libidinosos e comentários de cunho sexual feitos para alunos entre 6 e 12 anos.

Segundo a Polícia Civil, o homem dissimulava atos, como brincadeiras e cuidados com as crianças, para apalpar os órgãos genitais e demais partes do corpo delas.

A Polícia Civil (PC) classificou os relatos como “bastante contundentes” e afirmou que eles coincidem com as imagens de circuitos de segurança entregues pela instituição de ensino.

O homem foi ouvido pela PC ainda na manhã de hoje e, segundo o delegado Vinícius Dias, apresentou relatos contraditórios em seu depoimento, além de demonstrar achar que suas condutas eram corretas.

A prisão do suspeito é temporária e pode ser convertida para preventiva. Se condenado, o homem pode pegar até 40 anos de prisão.

Suspeito tem filho adotivo de 5 anos





O homem, que não tem passagens pela polícia e já trabalhou como disciplinário em mais duas instituições de ensino, uma faculdade e um colégio de ensin médio, foi preso em sua casa, onde morava com a mãe, irmã e um filho adotivo de 5 anos de idade.



Segundo o delegado Vinícius Dias, haverá abertura de processo para que o homem perca a guarda da criança.