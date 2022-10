Conheça os cinco melhores queijos da região de Araxá

Momento do julgamento do Concurso Regional de Queijo Minas Artesanal Araxá 2022 (foto: Sílvia Passos/Emater-MG)





Renato Manfrim - Especial para o EM

O queijo vencedor do 12º Concurso Regional de Queijo Minas Artesanal Araxá é da cidade de Sacramento, no Triângulo Mineiro, mais precisamente da Fazenda Taquaral, tendo como produtor responsável José Américo Afonso Bernardes.

Segundo informações da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), o corpo de jurados foi composto por cinco especialistas de queijo minas artesanal, entre eles professores do Instituto Federal de Bambuí e do Instituto de Laticínios Cândido Tostes/Epamig, um gastrônomo e uma pessoa ligada ao serviço de compras de queijos de uma grande rede de supermercados de Minas Gerais.

De acordo com a extensionista da Emater-MG Sílvia de Lima Passos é importante destacar dois aspectos do concurso. Primeiro, que todos os queijos se tratam do tipo Queijo Minas Artesanal, tradicional da região de Araxá e que tem como ingredientes leite cru, sal, pingo e coalho.

Os cinco classificados foram selecionados para representar a microrregião de Araxá no Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal, a ser realizado em novembro, em Belo Horizonte.





Além da classificação para o concurso estadual, os cinco produtores que obtiverem maior pontuação na classificação final receberam troféus e certificados.

Já o campeão regional ainda foi agraciado com a inscrição direta de um queijo de sua produção, semelhante ao premiado, para participar da ExpoQueijo Brasil - International Cheese Awards 2023.

O que os juízes avaliaram?

Sílvia Passos explicou que externamente foram avaliados aspectos dos queijos como apresentação (formato e acabamento) e cor (uniforme ou manchada). “Após partidos, foram analisadas a textura (olhaduras e granulação), a consistência (dureza e untuosidade) e o paladar e o olfato (sabor e aroma) dos queijos”, explicou Passos.

Palestras

No Concurso Regional de Queijo Minas Artesanal Araxá desse ano também foram realizadas palestras técnicas para produtores e público.

Foram três palestras, com duração de 30 minutos, que abordaram temas como processo de certificação de propriedade livre de brucelose e tuberculose, cooperativismo, crédito rural, inovação tecnológica e inteligência artificial no processo do queijo minas artesanal.