Livro sobre córregos invisíveis de BH será lançado neste sábado (8/10)

Artista Isabela Prado com placas de sua intervenção artística que resgata nome dos córregos canalizados de BH (foto: Aline Xavier/Divulgação)



Maron Filho*

A artista Isabela Prado lança neste sábado (8/10), às 10h, na Academia Brasileira de Letras, o livro “Sobre o rio”. A obra traz documentações e reflexões acerca do projeto homônimo.





Entre 2018 e 2021, a artista criou uma intervenção urbana permanente que sinalizou com placas - como as que nomeiam as ruas - os córregos invisibilizados no perímetro central de Belo Horizonte.

O que Isabela Prado fez talvez tenha semelhança com o que Carlos Drummond de Andrade descreve em uma célebre crônica. Inquieto com a impassividade da natureza, o poeta e cronista interpela uma árvore: "Fala, amendoeira!". Com sua intervenção, que agora conta com o livro, a artista mineira afirma a natureza e nos lembra que ela existe; nós, que estamos esquecidos disso.





A artista é professora da Escola de Belas Artes da UFMG e reuniu na publicação textos inéditos de autores especializados. A conversa com o público na AML será acompanhada por Michele Arroyo e Roberto Monte-Mór, que contribuíram com a obra.

O livro traz o duplo sentido: falar sobre os rios canalizados de BH e também caminhar sobre eles (foto: Reprodução)





“Sobre o rio” compõe sua trajetória que, desde 2006, envolve trabalhos sobre a presença hidrográfica na cidade. Esses trabalhos integram uma pesquisa mais ampla, chamada Entre rios e ruas. A intenção que sustenta a pesquisa é ativar a memória dos belo-horizontinos sobre a dinâmica hídrica e hidrográfica da capital, criando uma relação afetiva e um olhar sensível para o que a cidade já foi: vários córregos cruzando o Curral Del Rei.





Isabela Prado ressalta a dimensão pública da intervenção e do livro que será lançado amanhã. "A partir do momento em que a presença dos córregos é identificada, relembrada, por meio das placas de sinalização, sua existência passa a ser algo natural, reconhecida pelos cidadãos que transitam em Belo Horizonte", explica.

A obra conta com edição bilíngue (português e inglês) e traz textos inéditos de Michele Arroyo, Alessandro Borsagli, Josué Mattos, Roberto Luís Monte-Mór e Guilherme Wisnik. Além de entrevista com a artista realizada pelos curadores Clarissa Diniz e Josué Mattos.









SERVIÇO





Lançamento LIVRO: “Sobre o Rio”, de Isabela Prado

Dia 08 de outubro, sábado, das 10h00 às 13h00.

Academia Mineira de Letras. Rua da Bahia, 1466, Lourdes.