Município do Centro-Oeste de Minas tem chuva de granizo pelo segundo dia

O município de Bambuí, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, registrou tempestades de granizo em dois dias consecutivos. Assim como na segunda-feira, moradores do município presenciaram grandes precipitações, ventos fortes e queda de gelo nesta terça (4).De acordo com a Prefeitura de Bambuí, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Sagrado Coração de Jesus teve que ser interditada devido às fortes chuvas. O local foi inundado.Assim, a partir desta quarta-feira (5/10) os atendimentos médicos serão feitos na UBS do Bairro Açudes, na Rua Vicente Germano da Costa, 39.