Criança de 9 anos e outras 4 pessoas morrem após carro cair de ponte

Trabalhos de resgate duraram cerca de seis horas, segundo o Corpo de Bombeiros (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Cinco pessoas, entre elas uma criança, morreram após o carro em que elas estavam cair dentro de um córrego na zona rural da cidade de Turmalina, no Vale do Jequitinhonha. Os corpos, submersos, foram localizados e resgatados nesta segunda-feira (3/10) por uma equipe do Corpo de Bombeiros da cidade de Capelinha.

Entre os mortos estão a servidora da rede municipal de Educação Edirene de Fátima Soares, Thaniele Soares da Cruz e sua filha Lorena Soares da Cruz, estudante da Escola Municipal Tia Dade, Walid Sena e Jefferson Macedo Nunes.

No momento do acidente chovia muito, o que elevou o nível do córrego, deixando o automóvel submerso. Por isso, os militares do Corpo de Bombeiros trabalharam nesta manhã no local, por cerca de seis horas, para recuperar os corpos das vítimas e também retirar o automóvel.





Os trabalhos de resgate tiveram reforços das polícias Militar e Civil. A Defesa Civil do munícipio também prestou apoio. Máquinas da prefeitura e um caminhão de guincho foram usados durante a operação.

Os corpos foram removidos pelo serviço funerário e encaminhados ao Instituto Médico Legal.



Prefeitura de Turmalina

Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Turmalina disse que manifesta profundo pesar e se solidariza com amigos e familiares das vítimas.

“Registramos aqui nossos sentimentos e solidariedade a todos neste momento de intensa dor e rogamos a Deus para que possa lhes dar conforto nesta hora em que as palavras se apequenam e se faz necessário buscar conforto na fé e na esperança”, disse o Executivo.