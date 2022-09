Colisão frontal entre carro e micro-ônibus deixa um homem morto na MG-050

Na altura de Pimenta, na MG-050, Escort bateu frontalmente contra um micro-ônibus e motorista ficou preso entre as ferragens (foto: PMR)

Um acidente no início da noite de quinta-feira (22/9), entre um carro modelo Escort e um micro-ônibus, na MG-050, em Pimenta, deixou uma pessoa morta.A batida frontal aconteceu no Km 240 da rodovia.

O motorista do micro-ônibus, com placas de Passos, disse que enquanto trafegava pela pista, avistou o veículo Escort, com placas de Formiga, perdendo o controle. Chovia na hora do acidente. O condutor do micro-ônibus não conseguiu evitar a colisão e os veículos se chocaram frontalmente.

Com o impacto da batida, o condutor do Escort não resistiu e morreu ainda no local do acidente. Além da Polícia Militar Rodoviária, o Corpo de Bombeiros também foi acionado para os trabalhos de praxe.

O acidente foi tão grave que a pista foi interditada, e a perícia esteve no local. O motorista ficou preso às ferragens. O corpo da vítima foi removido para o IML (Instituto Médico Legal) de Guaxupé.