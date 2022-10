O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atendeu a 48 ocorrências em seções eleitorais em todo o estado de Minas Gerais.

De acordo com a corporação, os agentes foram acionados para atendimento de pessoas com mal súbito, crises convulsivas, vítimas com dificuldade de locomoção e mal-estar.