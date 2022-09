BH: homem que jogou cão por cima de grade de 2 metros é identificado

Em vídeo, é possível ver o homem saindo de uma caminhonete Ranger prata, olhando para os lados com o cachorro nos braços e jogando ele em seguida (foto: Reprodução)

O homem flagrado arremessando um cachorro por cima da grade de uma clínica veterinária, e abandonando-o em seguida, foi identificado pela Polícia Civil. O crime aconteceu no dia 22 de setembro, no Bairro Milionários, Região do Barreiro, em Belo Horizonte.