Acusado de homicídio do primo é condenado por lesão grave seguida de morte

O julgamento aconteceu no Fórum Tito Fulgêncio, em Araxá, no Alto Paranaíba (foto: TJMG/Divulgação)

O homem acusado de homicídio por motivo fútil e com meio que dificultou a defesa da vítima, que era o seu primo, em residência de Araxá, em dezembro de 2020, foi julgado nesta quinta-feira (29/9) no Tribunal do Júri da cidade. Ele foi condenado pelo Conselho de Sentença a quatro anos e oito meses em regime semiaberto por crime de lesão corporal grave seguido de morte.

Para o advogado, se Ernani tivesse, talvez, continuado as agressões, então ele deveria ser condenado por homicídio, com dolo eventual. “E o que a gente deixou claro para os jurados é que foi uma fatalidade; eles eram primos e praticamente irmãos, foi uma briga e uma besteira”, considerou.

Melo lembrou que a vítima foi a óbito depois da briga. “Ele foi para sua casa, jantou, deitou e, infelizmente, teve uma convulsão”.

Ernani Viana Júnior, de 38 anos, que era réu primário, já cumpriu um ano e sete meses de prisão em regime fechado, pouco mais de um terço da pena. Após o julgamento, o condenado seria colocado em liberdade e vai cumprir o restante da pena em regime semiaberto.

“No dia do fato o acusado, o seu primo e mais algumas pessoas beberam o dia todo (...) infelizmente surgiu uma discussão e ele (o condenado) agrediu o primo com três chutes, sendo um no peito, um do lado do peito e um que pegou na cabeça, e o primo caiu. Depois disso, ele para de agredir o primo e vai embora e não continua”, contou o advogado Fabiano Melo, em entrevista à Rádio Cidade, sobre a versão que, segundo ele, todas as testemunhas, no dia da briga, também confirmaram no processo.