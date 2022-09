MPF e MPMG firmam acordo com mineradora para retirar rejeitos de barragens

Atividades de mineradora para descaracterização da barragem vinha causando problemas a moradores do distrito de Casa Branca (foto: TRF6/Divulgação)



O Tribunal Regional Federal da 6ª região (TRF6) homologou, na última segunda-feira (26/9), acordo entre os Ministérios Públicos Federal (MPF) e do Estado de Minas Gerais (MPMG) e a mineradora MGB (Mineração Geral do Brasil S/A) para a retirada de rejeitos de duas barragens instaladas no distrito de Casa Branca, em Brumadinho.





De acordo com o TRF6, o acordo — homologado pelo desembargador federal Marcelo Dolzany — chamado de “Termo de Compromisso Preliminar”, tem como finalidade regular a retirada de rejeitos, para que haja o mínimo de impactos possível.





Transtornos na descaracterização da mina

A descaracterização, processo de desativação das instalações minerárias, da mina Casa Branca, de exploração de ferro, começou em 2021, mas as obras vinham causando transtornos para os moradores do distrito.





A população de Casa Branca estava tendo problemas com a passagem de caminhões de grande porte transportando toneladas de rejeitos em estreitas estradas da região. Além disso, a ação dos maquinários apresentava riscos de impactos ambientais ao Parque Estadual da Serra do Rola-Moça , unidade de conservação de 4.006 hectares que existe desde 1994.





A elaboração do Termo de Compromisso Preliminar surgiu quando MPF e MPMG tomaram conhecimento dos problemas. O acordo é o mesmo que todas as outras mineradoras de Minas Gerais haviam feito quanto à descaracterização de barragens.

Prazos

O acordo prevê um prazo de 90 dias para que a MGB apresente estudos de impacto, técnicos e locacionais para a descaracterização das barragens de rejeitos B1 e B2 da mina Casa Branca.





Num segundo momento, a mineradora terá 30 dias para contratar uma equipe técnica independente para avaliar a adequação técnica das informações e conclusões alcançadas no estudo mencionado.

Nota da MGB

