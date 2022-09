Brumadinho: bombeiros encontram crânio humano em área de buscas

Quatro vítimas da tragédia, causada pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão, da mineradora Vale, ainda não foram encontradas (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um crânio com parte da arcada dentária foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde houve o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, controlada pela mineradora Vale, em 2019.