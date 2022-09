Mineração: manifestantes projetam frases de protesto na Serra do Curral

Projeções foram feitas na Serra do Curral no início da noite desta quarta-feira (21/9) (foto: Artur Souza)

O grupo “Tira o pé da minha serra” projetou mensagens de protesto contra a mineração na Serra do Curral no início da noite desta quarta-feira (21/9). No paredão rochoso próximo à Praça do Papa, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, frases críticas ao governador Romeu Zema (Novo) figuravam entre as projeções.