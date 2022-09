Ar-condicionado é instalado em posto de saúde sem capacidade elétrica

Em algumas situações não há nem a tomada para ligar o aparelho (foto: Divulgação)

Os aparelhos foram distribuídos em quatro salas, porém, além de não ter o básico, uma tomada, a estrutura elétrica é antiga e não suporta.



15:50 - 24/06/2022 Mãe questiona receita de kit covid em posto de saúde em Belo Horizonte A denúncia foi feita pela vereadora Lohanna França (PV), membro da Comissão de Saúde após fiscalização in loco na semana passada. Nessa segunda-feira (26/9), a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) confirmou a instalação e empurrou a responsabilidade elétrica para a supervisão do posto de saúde.



“A partir do recebimento do(s) equipamento(s), caberá ao supervisor da Unidade, conforme orientação da diretoria responsável, fazer a solicitação de instalação junto ao Setor de Patrimônio, para fins de acionamento da empresa prestadora de serviços”, informou.



Embora a instalação dos aparelhos seja de responsabilidade de empresa terceirizada, cabe à Semusa providenciar a tomada 220v, após acionamento.



Para cada aparelho, segundo a secretaria, é instalado um circuito exclusivo com o disjuntor apropriado partindo do quadro de distribuição geral da edificação ou diretamente do padrão de entrada, quando o quadro de distribuição não suporta tal instalação.



Por telefone, a supervisão do posto de saúde informou à reportagem que solicitou as adequações elétricas um dia após os equipamentos serem instalados, ou seja, no dia 21 de setembro. Até a tarde desta quarta-feira (28/9), os aparelhos de ar-condicionado não estavam ligados.



Como os aparelhos foram instalados há sete dias a Semusa classificou como “pouco razoável” o termo “parado”.



A prefeitura não mencionou o valor exato do custo dos aparelhos instalados especificamente na unidade do Danilo Passos. Disse que eles foram adquiridos na gestão passada e que estavam guardados no setor de patrimônio.



Novas compras foram feitas pela atual gestão para atender outras unidades. De acordo com Ata de Registro de Preço, citada pela Semusa na nota, eles foram licitados por valores que variam entre R$ 1.650 e R$ 3.802,60.



Falta de estrutura

Com problemas estruturantes, a prefeitura informou que uma nova sede deverá ser construída (foto: Amanda Quintiliano)



A rede elétrica antiga é um dos problemas na unidade, que também enfrenta gargalos estruturantes. Denúncias foram registradas em dezembro do ano passado pela vereadora membro da Comissão de Saúde. De lá para cá, nada mudou.



“Na semana passada um servidor foi picado por um escorpião. O posto está pra cair na cabeça do povo”, afirmou Lohanna.



A Semusa alega que a remessa dos aparelhos de ar-condicionado não tem relação com a realização das reformas que estão sendo executadas ou programadas. No caso específico do Danilo Passos, optou-se pela construção de uma nova unidade, ainda sem data.



Até lá, também sem data informada, ele deverá ser submetido a um processo de revitalização. Entre as intervenções previstas está uma nova pintura.



O presidente da Comissão de Saúde, o vereador Zé Braz (PV), disse que acompanhou a denúncia da parlamentar e que fará uma visita no local para tomar as medidas necessárias, como a notificação inicial da Secretaria de Saúde.



Outras unidades

Além do Danilo Passos, outras 10 unidades de saúde serão equipadas com ar-condicionado, são elas: Bom Pastor, Belvedere, Afonso Pena, Antônio Fonseca/Nossa Senhora das Graças, Niterói, Santo Antônio dos Campos (Ermida), Serra Verde, Maria Lúcia Gregório, Itaí e Icaraí. Ao todo, está prevista a instalação de 26 novos aparelhos.



*Amanda Quintiliano especial para o EM

Sem capacidade elétrica, quatro aparelhos novos de ar-condicionado foram instalados em um posto de saúde, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. A instalação ocorreu no último dia 20 de setembro e, desde então, eles estão parados.