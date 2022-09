Jornalista Rogério Perez morre aos 79 anos em BH

"Teve uma vida de muitas vitórias, sorrisos, ética profissional, dedicação à família", diz a nota enviada pela família (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O jornalista Rogério Perez morreu nesta terça-feira (27/9), aos 79 anos, em Belo Horizonte. Ele estava internado em uma clínica no Bairro Santo Agostinho, onde fazia tratamento contra o Alzheimer. O velório será realizado hoje no Memorial Zelo, na Avenida do Contorno, nº 8.657, Bairro Gutierrez, Região Oeste da capital. O horário será informado posteriormente pela família.

Perez nasceu em Belo Horizonte em 14 de agosto de 1943. É filho de Maximino Perez e Leonice Luci Pereira Perez. O jornalista deixa viúva Regina Lucia de Carvalho Perez e três filhos: Leonardo, Bruno e Gustavo. Ele tinha quatro netos: Bruna, André, Mateus e Lucas. Rogério tem três irmãos: Nancy, Carmem e o também jornalista Luiz Fernando Perez, que morreu em 2019.

Em nota, a família informou que “o ‘capitão’ ou ‘leão’ ou ‘RP’ ou ‘Perecito’ ou ‘Peron’ ou ‘espanhol’ ou ‘baixinho’ ou ‘cabeçaço’ ou ‘chefia’, como era gentilmente denominado nas resenhas de redações e de familiares, teve uma vida de muitas vitórias, sorrisos, ética profissional, dedicação à família (52 anos de casados), companheirismo e VIVAS”.

Carreira

Rogério trabalhou na redação do Estado de Minas entre os anos 1966 e 1986 (foto: Chico Maia/ Reprodução)

O jornalista passou pela redação do Estado de Minas (1966 - 1986), O Estado de São Paulo (1970 - 1977), Correio Braziliense (correspondente de 1982 a 1986), Revista Placar (colaborador), Centro Tecnológico de Minas Gerais (1984 – 1987), Empresa Brasileira de Notícias / Radiobrás (1985 – 1988), Rede Globo de Televisão (1985 – 1987), Diário do Comércio (1987), TV Alterosa / SBT (1988 – 1991) e Jornal Hoje Em dia (1991 -2010).

Além disso, participou da cobertura especial de sete Copas do Mundo de futebol, sendo elas : 1978 – Argentina, 1982 – Espanha, 1986 – México, 1994 – EUA, 1998– França, 2006 – Alemanha e 2014 – Brasil.

Premiações

Durante a gestão do ex-prefeito de Belo Horizonte Célio de Castro (1997-2002), Rogério Perez foi indicado como uma das 100 pessoas mais influentes da cidade no Centenário de Belo Horizonte.

Também em 1997, quando era jornalista do jornal Hoje em Dia, recebeu o Prêmio Esso de Jornalismo. Perez também participou da diretoria da Federação Nacional dos Jornalistas, da diretoria do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais e da diretoria da Associação Mineira de Cronistas Esportivos.