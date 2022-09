Projeto restaura casas em Ouro Preto

Aos 95 anos, dona Efigênia se mudou para outra residência, nos fundos do seu terreno, até que a casa seja restaurada (foto: fotos: Edésio Ferreira/EM/D.A Press )





Ouro Preto – Na força dos seus 95 anos, Efigênia Rosa Camilo tem todo o tempo do mundo para esperar o término do serviço, enquanto a professora Elaíne Maria Araújo Sales, a Nininha, de 70, não vê a hora de ver tudo terminado. “Estou um pouco ansiosa”, confessa. Mais adiante, é a vez do auxiliar de obra Alex Garcia ajudar a restaurar a casa que pertenceu à sogra, Aparecida dos Santos Rodrigues, falecida durante a pandemia, e agora com o nome destacado na placa afixada na fachada. Nessas três moradias dos séculos 18 e 19, o clima é de muito trabalho com a expectativa de que, até o final do ano, estejam habitáveis, seguras e preservadas a fim de valorizarem ainda mais o conjunto arquitetônico de Ouro Preto, primeira cidade reconhecida no país (1980) como patrimônio mundial.









Alex Garcia ajuda na reconstrução da casa que pertencia à sogra, falecida durante a pandemia



Os imóveis de números 169, 209 e 480 são propriedade de famílias de baixa renda e, restaurá-las, seria praticamente impossível devido aos custos. “Coitada de mim! Não teria dinheiro para consertar a casa. Nasci e fui criada aqui, graças ao Senhor Bom Jesus”, conta dona Efigênia, da 209, que se mudou para outra, nos fundos do seu terreno, com o neto José Raimundo Câmara.

“Nosso objetivo, além de restaurar as casas, é manter a dignidade das pessoas que nelas vivem. Trabalhamos a partir de um levantamento do IFMG, que destacou 16 moradias necessitadas de obras emergenciais”, diz a diretora artística do IA, Bel Gurgel. Ao lado, o engenheiro encarregado dos serviços, Ney Nolasco, ressalta a importância do “patrimônio humano”, que une as construções centenárias e a história dos moradores e de Ouro Preto.





História viva Na casa de número 169 da Rua Alvarenga Peixoto, o auxiliar de serviços Alex Garcia se mostra feliz ao ver, em obras, a casa onde viveu a sogra Aparecida dos Santos Rodrigues: “A intervenção é completa, inclui toda a estrutura, do piso à cobertura”, diz entusiasmado e feliz pela homenagem à memória.





Dentro das construções com grande movimentação de trabalhadores, a reportagem do Estado de Minas sentiu outra dimensão da antiga Vila Rica. Diante dos olhos, as paredes de pau a pique, as telhas antigas, os corredores como se fossem esqueletos que, aos poucos, recebem a massa da preservação. Atenta, Bel Gurgel explica que o projeto envolve 280 pessoas, incluindo alunos bolsistas, e contempla ações educativas a exemplo de oficinas de restauro voltadas para a comunidade, professores e alunos do ensino médio da cidade e região.









As oficinas contaram com aporte pedagógico de carpinteiros, pedreiros, pintores e instaladores com atuação na área dos ofícios tradicionais, além de tecnólogos, pesquisadores e professores – os dois últimos, via parceria com o curso de Conservação e Restauração de Bens Imóveis do IFMG – campus Ouro Preto.





Satisfeita com a oportunidade, Yara Ferreira, de 22 anos, formada na Fundação de Artes de Ouro Preto (Faop) e atualmente cursando o IFMG, está em seu primeiro trabalho e espera que outros surjam. É visível o entusiasmo da jovem que se movimenta com interesse nos espaços edificados em tempos coloniais. “Aprender na prática e trabalhar para o bem do nosso patrimônio é chance única”, disse.





Mais segurança Já na casa número 480, Elaíne Sales, mãe de dois filhos, não continha a ansiedade na véspera de se mudar para a casa da filha. “Considero essa restauração um presente. A gente cuida, é um imóvel de muitos anos, mas, agora, ficamos mais seguros”, observou cheia de alegria, embora já imaginando o dia do retorno.





O nome do projeto, BomSerá, vem de bom-será ou bonserá, em referência à construção típica do século 18, presente nas cidades do Ciclo do Ouro, em Minas, entre elas Ouro Preto, Mariana, Sabará e Caeté. Conforme os estudos, trata-se de edificações de grande valor histórico, cuja principal característica é o uso de “parede-e-meia”, ou uma coladinha a outra. As casas foram construídas a partir de uma única estrutura e divididas em várias residências.





As ações do BomSerá têm apoio do Ministério do Turismo, Instituto Cultural Vale e o IA – Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto como gestor.