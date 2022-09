Audiência de homem que agrediu faxineira ainda não tem data definida

Suspeito já havia sido intimado esta semana, mas não compareceu (foto: Reprodução / Redes Sociais)

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais ainda não definiu a data da audiência do empresário Rafael Birro, acusado de agredir uma faxineira no bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na última sexta-feira (16/9). O ex-sócio de uma franquia de emagrecimento da capital compareceu, nesta sexta-feira (23/9), na Delegacia de Polícia Civil para O Tribunal de Justiça de Minas Gerais ainda não definiu a data da audiência do empresário Rafael Birro, acusado de agredir uma faxineira no bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na última sexta-feira (16/9). O ex-sócio de uma franquia de emagrecimento da capital compareceu, nesta sexta-feira (23/9), na Delegacia de Polícia Civil para prestar declarações e optou pelo direito de se manter em silêncio.





Para a faxineira Lenirge Alves de Lima, de 50 anos, vítima das agressões , Birro deveria ter se explicado. "Ele está no direito dele. Pensando no meu lado, ele tinha que se explicar, até mesmo para as pessoas entenderem o que aconteceu".









A reportagem do Estado de Minas tentou contato com o acusado no endereço que seria dele, em Belo Horizonte, por e-mail e por telefone, mas até o momento não obteve resposta.





Danos morais



Lenirge Alves de Lima entrou com pedido de reparação por danos morais contra seu suposto agressor Rafael Ferreira Birro Oliveira. O processo tramita na 13ª Vara Cível de BH e ainda não possui nenhum despacho.





No pedido à Justiça, a defesa da mulher relata que, “em razão do trauma, está recebendo atendimento psicológico e, além das dores por causa das escoriações, não consegue dormir ou esquecer as imagens do ocorrido, tendo ainda receio de caminhar nas proximidades do condomínio, seu local de trabalho”.





Os advogados da faxineira sugerem o valor de indenização por danos morais de R$ 60.060,00. O pedido é referente à agressão filmada pelo sistema de vigilância do condomínio, na última sexta-feira, quando o homem a atacou sob o pretexto de "desperdício de água".











Entenda o caso



Rafael Birro caminhava pela rua Bernado Guimarães, em Lourdes, na sexta-feira (16/9), quando se deparou com a faxineira lavando a calçada e a entrada da garagem em frente ao Edifício Griffe.