MG: duas pessoas morrem e 22 ficam feridas em batida entre ônibus e carreta

Um ônibus com mais de 40 passageiros bateu em uma carreta bitrem, deixando dois mortos e 22 feridos, nesta quinta-feira (22/9), na rodovia BR-153, no Triângulo Mineiro. Pelo menos dois feridos estão em estado grave. Ainda não se sabe o que pode ter causado o acidente.

A batida foi na altura do KM 31 da rodovia, entre as cidades de Canápolis e Centralina. O ônibus colidiu com a traseira do bitrem e tanto a frente quanto a lateral do veículo de passageiros foram atingidas com violência.