Homem que fez criança refém estaria irritado porque a ex 'seguiu a vida'

Leandro Mendes Pereira, de 39 anos, teria ido nessa quarta-feira (21/9) até a casa onde morou com a ex-mulher, em Venda Nova, por ter ficado irritado por ela estar “seguindo a vida” dois meses após o fim do relacionamento. Eles, que são primos de primeiro grau, ficaram casados por seis anos.Agora, de acordo com familiares de um dos reféns, o homem soube que ela tinha ido a um evento, o que teria deixado Leandro com raiva.Por volta das 14h, de acordo com a Polícia Militar (PM), Leandro chegou às proximidades do imóvel e passou a monitorar o local. Às 18h, armado, invadiu a residência. O alvo da investida era apenas a mulher, Andresa Wenia Pereira Mendes, de 25, mas ela não estava lá.A jovem chegou logo depois, eles brigaram, e ela conseguiu escapar, pedindo ajuda em uma revenda de veículos que fica na esquina da rua Domingos Grosso, no bairro Parque São Pedro.Porém, o filho dela, de 7 anos, e um amigo de infância da família, Giovani Junior, de 23, ficaram na casa. O cárcere privado durou 15 horas, até Leandro ser baleado por um sniper do Batalhão de Operações Especiais (Bope), por volta das 10h desta quinta-feira (22/9). Ele foi levado em estado grave para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, onde passa por cirurgia.