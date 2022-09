Homem morre em troca de tiros com policiais em Vespasiano

Agentes patrulhavam a região quando receberam uma denúncia de que o homem estava ameaçando pessoas com uma arma (foto: Reprodução)

Um homem de 27 anos morreu em uma troca de tiros com policiais militares no bairro Nova Pampulha, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta sexta-feira (16/9).

Segundo a Polícia Militar, agentes patrulhavam a região quando receberam uma denúncia de que um homem estava em posse de arma de fogo em via pública e ameaçava pedestres e motoristas que passavam no local.

Ainda segundo a PM, o homem, identificado como Tiago, é suspeito de homicídios e de gerenciar o tráfico de drogas do bairro Nova Pampulha.

Os agentes, então, se deslocaram para o endereço indicado e cercaram a casa onde o suspeito estava. O autor chegou a aparecer com uma arma na janela da casa.

Os policiais se identificaram e pediram para o homem largar o revólver. Tiago, então, saiu da janela e apagou as luzes da casa.

Quando os militares entraram na residência, foram surpreendidos por um cachorro da raça pitbull, sendo necessário, segundo o boletim de ocorrência, o uso da arma de fogo para evitar um ataque.

Logo depois, uma mulher saiu gritando da sala e foi levada para fora da residência pelos agentes.

Ao se aproximar, os policiais localizaram Tiago no interior da sala e, por não verem nada na mão dele, entraram no cômodo. Foi nesse momento que o homem pegou uma arma que estava escondida no sofá e atirou contra os militares, que revidaram.

O homem foi levado ainda com vida para o Hospital Risoleta Neves, mas morreu pouco depois de dar entrada no atendimento.

De acordo com a polícia, um carregador de revólver, uma balança de precisão, três celulares, uma arma 9 mm e sete munições foram apreendidos na casa do homem.

A mulher que estava na casa se identificou como ex-namorada de Tiago. Ela contou que não sabia que o homem estava armado, mas que conhecia o envolvimento dele no tráfico de drogas da região.

Ainda segundo a PM, Tiago é conhecido no meio policial por ser suspeito em outros crimes e por ameaçar policiais de morte por operações no bairro Nova Pampulha.

A perícia esteve no local da troca de tiros.

Leia também: Casal é encontrado morto dentro de casa

A Corregedoria da PM acompanha o caso. As armas dos policiais envolvidos na operação foram apreendidas.

A Polícia Civil e a Justiça Militar foram acionadas.