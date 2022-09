Homem é assassinado depois de defender mulher agredida por namorado

(foto: Nino Carè/Pixabay)

Um homem de 28 anos, identificado como Willian de Souza Fernandes, foi morto a tiros, na madrugada desta quarta-feira (14/9), por defender uma mulher que era agredida pelo namorado.



O caso aconteceu na rua Principal, 428 em Vila Barragem Santa Lúcia, na região centro-sul de BH. A vítima morreu a caminho do hospital João XXIII.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), depois de conversar com testemunhas do local, o suspeito foi apontado como Caio, então namorado da mulher, vítima de agressões constantes.

Caio teria sido espancado por William e outros dois homens devido às agressões. A briga que motivou o crime aconteceu ontem. A equipe responsável pela ocorrência se deslocou até a rua onde Caio mora, mas ele não foi encontrado.

Ninguém foi preso até o momento.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen