BH tem aumento de 200% em homicídios cometidos por adolescentes

Relatório apontou que jovens suspeitos de homicídio são do sexo masculino, e de 16 a 17 anos (foto: Emmanuel Pinheiro/Estado de Minas) Os dados de homicídios cometidos por adolescentes em Belo Horizonte apresentaram aumento de 200% em 2021. As informações foram apresentadas nesta sexta-feira (26/8) pelo Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional da capital e comparam os dados do último ano com 2020.









“O ano de 2020 é que houve uma queda acentuada [...] Se você analisar essa média histórica, na verdade o dado deste relatório nos remete aos dados do relatório de 2019, 2018 e 2017”, explicou o magistrado.





As tentativas de assassinato apresetatam queda de 70%. O documento aponta que no último ano foram seis atos tentados contra a vida, em comparação a 20, em 2020.

Perfil dos adolescentes

Além de dados estatísticos, o levantamento do CIA-BH também aponta o perfil dos jovens infratores. Conforme o documento, os jovens suspeitos de homicídio são do sexo masculino, de 16 a 17 anos. As regionais Nordeste, Noroeste, Barreiro e Centro-Sul foram as que tiveram maiores índices de ocorrências.