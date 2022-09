Suspeitos de queimar homem vivo são indiciados por homicídio, em Betim

Suspeitos já estavam presos temporariamente desde de julho deste ano (foto: PCMG/Divulgação) Uma mulher de 40 anos e o ex-namorado dela, de 35, foram indiciados por homicídio qualificado por motivo torpe por queimar um homem de 37, ainda vivo, no bairro Charneca em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso estava sendo investigado pela Polícia Civil desde 30 de junho, quando o corpo da vítima foi encontrado. A conclusão foi apresentada pelo delegado responsável nesta quinta-feira (1º/9).

De acordo com as investigações, o crime foi motivado por vingança e por dinheiro, uma vez que a mulher e a vítima passavam por uma crise no relacionamento e o homem havia recebido uma indenização de cerca de R$ 90 mil, após ser demitido.

Os indiciados já haviam sido presos temporariamente, sendo a mulher detida no dia 7 de julho e o homem, dois dias depois (9/7). Com a conclusão dos trabalhos, a PCMG requereu à Justiça pela conversão das prisões temporárias em preventivas.