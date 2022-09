Evento beneficente arrecada recursos para asilo em Montes Claros

Asilo Sao Vicente de Paulo conta com 130 internos em Montes Claros (foto: Asilo São Vicente de Paulo/divulgação)

O Asilo São Vicente de Paulo – Betânia, Lar dos Velhinhos, em Montes Claros, no Norte de Minas, enfrenta dificuldades financeiras para sua manutenção. Será realizada na cidade uma festa, com um leilão de artes, que visa arrecadar fundos para a entidade. Trata-se do Baile da Felicidade, iniciativa do Rotary Clube Montes Claros Leste, marcada para 24 de setembro, a partir das 21h, na Chácara Bugarin, na Região Sul do município.

A presidente do Rotary Clube Leste e organizadora do evento beneficente, a jornalista e servidora pública aposentada Felicidade Tupinambá, lembra que o Asilo São Vicente de Paulo conta, atualmente, com 130 internos, com uma “fila” de outros cerca de 140 idosos, cujas famílias solicitaram a internação na casa de longa permanência. . A entidade,l embra ela, tem uma série de despesas com a manutenção dos velhinhos, incluindo exames médicos, compra de fraldas geriátricas e gastos com energia elétrica.

“O asilo vive da caridade da comunidade e precisa de ajuda todos os diasx. A velhice requer políticas públicas e maiores cuidados”, afirma Felicidade Tupinambá, que organiza o Baile da Felicidade há 22 anos.

Ela salienta que, recentemente, foi criada uma horta de produtos orgânicos no asilo, situado no Bairro Residencial Sul, perto da saída de Montes Claros para Pirapora. Atualmente, o grupo de voluntários do Rotary Leste trabalha na implantação de um sistema de monitoramento das condições clínicas dos idosos do asilo. O sistema visa o acompanhamento da saúde dos internos e reduzir custos na área médica.

Outra proposta em andamento é o da implantação de uma usina de geração de energia solar (fotovoltaica) na instituição de longa permanência, por meio de inscrição em um edital da Cemig, informa Felicidade Tupinambá.

Ela destaca que, durante o Baile da Felicidade, serão leiloadas 17 telas de artistas plásticos da cidade que sempre contribuíram com a campanha: João Rodrigues (atual secretário de Cultura de Montes Claros), Márcia Prates, Sérgio Ferreira, Hélio Branttes, Conceição Melo, Carlos Muniz, Lúcio Saraiva, Luiz Guimarães, Marcos Maia, Cleiton Cruz, Gemma Fonseca, Afonso Teixeira, Felicidade Patrocínio, Biola, Alan Veloso e Walles Mota.

As obras poderão ser arrematadas para pagamento dividido em até 10 parcelas.

A organizadora destaca ainda que o Baile da Felicidade terá um jantar dançante para 400 pessoas. O valor do ingresso para o evento beneficente é de R$ 180 (individual), com direito ao jantar, bebidas e sobremesa, além da música ambiente. “Além de se divertir, nossos convidados dão contribuição às obras assistenciais do nosso clube “, afirma a rotariana Norma Barral, também da organização do evento.

Como ajudar:

22º Baile da Felicidade

Evento beneficente em prol do Asilo São Vicente de Paulo – Betânia, Lar dos Velhinhos

Compra de ingressos pelo telefone (whatsApp): (38) 9 98819 2556