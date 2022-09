Serra do Curral: bombeiros tentam evitar que fogo atinja torres

Incêndio de grandes proporções atinge a Serra do Curral, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (foto: Divulgação Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais)

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informou que suas equipes estão atuando para conter o incêndio na Serra do Curral, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O fogo atingiu área da Taquaril Mineração S/A na tarde desta sexta-feira (9/9).A expectativa dos bombeiros é evitar que as chamas danifiquem as torres de transmissão. Se as linhas forem afetadas, a distribuição de energia pode ser interrompida. A topografia e a vegetação no local dificultam os trabalhos dos militares e de outros brigadistas.





No momento, 16 bombeiros militares, além de integrantes da Brigada do Parque das Mangabeiras, estão no local para combater o fogo.Também foi acionado o reforço da equipe do Pelotão de Combate a Incêndios Florestais (PCIF) do Batalhão de Emergência Ambientais e Resposta a Desastres (BEMAD).

Os bombeiros afirmaram que não é possível mensurar a área parcialmente queimada até o momento e que isso só poderá ser feito amanhã com o sobrevoo de aeronaves ou drones.



As chamas acometeram a fazenda Ana da Cruz, mais conhecida como Cubango, área da Taquaril Mineração S/A, que tem projeto de exploração mineral no local.