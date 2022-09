BH: enfermeiros protestam contra decisão do STF de suspender piso salarial

Manifestação acontece em 'sincronia' com outras mobilizações em Minas Gerais e no Brasil (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Estado de Greve





O sindicato agora tem convocado trabalhadores para assembleias na segunda (12) e terça-feira (13/9), às 7h, para que seja votado o



Categoria pede respeito a enfermagem brasileira. (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



“Queremos mobilizar os trabalhadores para virar a situação, e temos força suficiente para encher as ruas sem precisar tirar de dentro dos hospitais”, explicou o presidente do Sindeess, José Maria Pereira.



Com uma base de cerca de 30 mil profissionais, caso uma greve seja decretada, a expectativa do sindicato é que pelo menos a metade da força decida aderir ao movimento. Se acontecer, a paralisação irá ocorrer em escala mínima de trabalho. Em resposta à decisão do ministro, entidades sindicais da categoria têm entrado em Estado de Greve, ou seja, um alerta que possibilita uma paralisação a qualquer momento. O Sindeess seguiu o movimento e hoje (9/9) publicou um edital que possibilita a situação.

Julgamento virtual do STF vota suspensão da lei





Estado de greve será votado em assembleia na segunda e terça-feira (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



Barroso, relator do caso, votou a favor de manter a decisão. Para ele, três fatores ainda precisam ser analisados: a situação financeira de estados e municípios, a empregabilidade, devido às alegações plausíveis de demissões em massa; e a qualidade dos serviços de saúde. Ainda nesta sexta-feira (9/9), começou um julgamento virtual sobre a decisão do ministro Barroso em suspender o piso da enfermagem. A análise termina no dia 16 de setembro, a não ser que haja algum pedido de vista ou destaque, que poderia atrasar a decisão.Barroso, relator do caso, votou a favor de manter a decisão. Para ele, três fatores ainda precisam ser analisados: a situação financeira de estados e municípios, a empregabilidade, devido às alegações plausíveis de demissões em massa; e a qualidade dos serviços de saúde.



O ministro defendeu a análise do tema e apontou dificuldades. “De um lado, encontra-se o legítimo objetivo do legislador de valorizar os profissionais de saúde, que foram exigidos até o limite de suas forças. De outro lado, estão os riscos à autonomia e higidez financeira dos entes federativos, os impactos sobre a empregabilidade no setor e, por conseguinte, sobre a própria prestação dos serviços de saúde", diz Barroso.



Profissionais de enfermagem se reuniram na área hospitalar de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (9/9), para defender o piso salarial da categoria. A manifestação foi convocada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de BH e Região (Sindeess), e acontece em sincronia com outras mobilizações em Minas e em outras partes do Brasil.