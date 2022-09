Profissionais de enfermagem de Passos anunciam greve

Enfermeiros de Passos-MG decidiram entrar em estado de greve (foto: Gabi Alux)

Profissionais da enfermagem realizaram um protesto em Passos, na tarde desta quinta-feira (8/9), para defender o novo piso salarial da categoria. As faixas de remuneração tinham sido aprovadas pelo Congresso e sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro, mas a lei foi suspensa pelo ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), no último domingo (4/9). Assim, os trabalhadores da saúde optaram por entrar em estado de greve a partir desta sexta-feira (9/9).





A categoria se reuniu na Praça do Rosário vestida de preto em sinal de luto. Usando nariz de palhaço, os manifestantes levaram cartazes, bexigas e pedaços de pano branco nas mãos, percorreram ruas do Centro e terminaram na Santa Casa de Misericórdia de Passos.





A manifestação se iniciou em frente ao prédio da Prefeitura de Passos, na rua Doutor Carvalho, e teve sequência em caminhada pelas ruas Elvira Silveira Coimbra e Doutor João Bráulio rumo à rua Santa Casa em frente à SCMP. No local, os profissionais que tradicionalmente trabalham de branco estavam vestidos de preto para expressarem o luto.





“A partir de amanhã estamos em estado de greve, mas vamos aguardar o movimento nacional. O Estado de greve quer dizer que podemos entrar em greve a qualquer momento, lógico que avisando a instituição com 72 horas de antecedência não paralisando totalmente”, explicou o enfermeiro Régis Fonseca.





“Essa manifestação, na verdade, é para reforçar a importância do nosso piso salarial, que deveria ser pago agora, mas não foi, uma vez que foi sancionado no dia 4 de agosto pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ao final da manifestação, após a passeata, na porta da SCMP, fizemos uma assembleia para definir o que os trabalhadores querem”, declarou Anderson Rodrigues, presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Minas Gerais (SEEMG).





“Essa greve não é um ato isolado, é uma ação que realmente terá em todo o Brasil, iniciado nesta quinta e continuando amanhã (9/9). Queremos que a população entenda que essa atitude é para eles também, uma vez que investir na saúde é investir no povo”, complementou.





Conforme Anderson, a greve tem todo o trâmite a ser feito, mas o Sindicato apoiará os trabalhadores e montará as escalas de urgências específicas de cada setor.



O presidente do SEEMG afirma que não é possível parar totalmente com os trabalhos, visto que seria uma atitude irresponsável, mas o movimento terá diminuição da carga horária e realizará somente atendimentos de urgência e emergência.





Os vereadores de Passos Dirceu Soares Alves, Aline Gomes Macedo, Gilmara Silveira de Oliveira e Francisco Assis Sena Carvalho estiveram na manifestação.