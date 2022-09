Polícia apreende mais de uma tonelada de maconha

Polícia chegou até a casa onde droga estava através de uma denúncia anônima (foto: Reprodução)

Uma ação da Polícia Militar apreendeu mais de uma tonelada de maconha bairro Capim Rasteiro, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta sexta-feira (9/9).

Segundo a PM, uma denúncia anônima levou os agentes até a casa onde a droga era armazenada. A informação era que um grande carregamento do material seria entregue.

A casa fica isolada na região do bairro Capim Rasteiro e, no momento da chegada dos policiais, estava com uma música alta ligada.

Os militares deram ordem de saída, mas ninguém respondeu.

A polícia cercou a residência e, dentro da casa, além da droga, foram encontrados um revólver e uma balança de precisão.

Um suspeito chegou a ser localizado pelos agentes, mas ele conseguiu fugir.

Até o momento, ninguém foi preso. O caso foi repassado para a Polícia Civil.