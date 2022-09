Candidato ao Congresso em 2018, ex-padre é morto a tiros em Prata

Um ex-padre e e candidato a deputado federal nas eleições de 2018 foi assassinado na cidade de Prata, no Triângulo Mineiro. O crime aconteceu na terça-feira (6/9), mas a identidade da vítima foi confirmada nesta quinta (8/9). A Polícia Civil investiga as motivações do crime.Marcelo Alves de Oliveira tinha 48 anos e foi morto a tiros depois de sair de um bar. A pessoa que ia no banco do passageiro contou que eles foram abordados por um motociclista, que atirou cinco vezes na vítima. O assassino fugiu. O ex-padre morreu no local, no bairro Primavera.