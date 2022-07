Padre influenciador ajuda cão a encontrar um lar: 'Desbrava corações'

"Costumo evangelizar nas redes sociais e acredito que humor é sempre um caminho que que desbrava corações." (foto: Reprodução)

O vídeo do cãozinho Sacristão ocupando a cadeira do padre Artur Oliveira viralizou nas redes sociais. O sacerdote de Monte Carmelo, na Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, explicou a decisão de dar visibilidade ao animal. "Acredito que o humor é sempre um caminho que desbrava corações".





No vídeo compartilhado no Tiktok que conta com mais de 685 mil visualizações, o pároco batizou o cachorro de Sacristão e sugeriu que os fiéis o levassem para casa. Conforme Oliveira, o animal surpreendeu a comunidade com a sua ousadia.





"Sempre somos surpreendidos com a presença dos animais, mas este foi diferente porque ele era bem folgado. Para minha surpresa eu nunca tinha o visto na igreja antes".

"Todo mundo achou graça do estilo leve que eu empreguei. Costumo evangelizar nas redes sociais e acredito que humor é sempre um caminho que que desbrava corações. Quando se trata de falar de Deus, falar com alegria é muito importante, porque a mensagem não só atinge aqueles que estão dentro da igreja, mas sobretudo aqueles que estão fora".





O religioso aproveitou a oportunidade para conscientizar os fiéis sobre o cuidado com os animais "que vivem nas ruas com fome e frio".





Padre influenciador





Nas redes sociais, o padre Artur Oliveira compartilha a rotina na paróquia, com trechos da transmissão da missa, visitas e momentos com a comunidade. Ele considera um meio de evangelizar o povo por meio do mundo virtual.





"Eu acredito numa evangelização que não se reduza apenas aos limites físicos de uma igreja. Onde estão as pessoas, Deus precisa chegar. E como hoje as pessoas estão mais virtualizadas, porque não utilizar e as redes sociais para fomentar o anúncio de Deus".