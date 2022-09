7 de setembro: veja o que abre e o que fecha em BH

O comércio poderá funcionar, mas deverá cumprir algumas regras estabelecidas na convenção da categoria (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

No feriado do dia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, o comércio em Belo Horizonte está autorizado a funcionar, segundo informou a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH). A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) também divulgou o funcionamento dos parques e serviços municipais.

No caso do comércio, a CDL orienta que o lojista se atente para algumas determinações da Convenção Coletiva de Trabalho caso resolva utilizar mão de obra de seus empregados no feriado. São elas:

Jornada de 8 horas, com mínimo de uma hora de intervalo.

Jornada de hora extra com o adicional de 70%.

Conceder uma folga compensatória no prazo de até 60 dias após o respectivo mês do feriado, desde que não recaia em feriado ou repouso semanal remunerado.

Decorrido o prazo acima, se o empregador não tiver concedido a folga, o empregado fará jus ao recebimento de horas extras, pagas com o adicional de 100% sobre o valor do salário-hora normal.

Fornecer ao empregado vale-transporte para o trabalho.

Pagar a quantia de R$ 38 a título de alimentação, sem natureza salarial, que deverá ser pago até o 5º dia útil seguinte ao mês do feriado trabalhado;

Nos shoppings, a jornada de trabalho deverá ocorrer no horário das 14 horas até às 20 horas, exceto os shoppings Cidade, Norte e Anchieta Garden, que deverão seguir o horário das 10 horas até às 16 horas.

Atacados e varejos de gêneros alimentícios, vestuário e armarinho, maquinismos, ferragens, tintas e material de construção, automóveis e acessórios não estão incluídos nessas regras porque não fazem parte da convenção. Logo, é necessário verificar com as próprias lojas ou redes.



A Rede de Supermercados BH informa que trabalhará neste feriados com dois horários. Das 8h às 14h e das 8h às 20h, dependendo da loja. Os horários podem ser consultados



A Rede Verdemar funciona em horário de domingo, das 7h às 21h.



As lojas Supernosso e Momento Supernosso vão funcionar normalmente durante o feriado.

A Rede de Supermercados BH informa que trabalhará neste feriados com dois horários. Das 8h às 14h e das 8h às 20h, dependendo da loja. Os horários podem ser consultados aqui A Rede Verdemar funciona em horário de domingo, das 7h às 21h.Agência bancárias e casas lotéricas não abrirão. No caso dos bancos, funcionam os caixas de autoatendimento.

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Metropolitano Odilon Behrens, Central de Internação, SAMU, Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturno, Centros de Referência em Saúde Mental e os laboratórios das UPAs funcionam normalmente durante 24h.



Por outro lado, os Centros de Saúde não estarão abertos neste 7 de setembro

Segurança

Os equipamentos da segurança como Guarda Municipal, Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) e a Defesa Civil trabalham normalmente durante o feriado.

Limpeza Urbana

A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) informou que no feriado, a coleta domiciliar de resíduos será feita normalmente e as Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPVs) estarão abertas para a população. Não havendo coleta seletiva de recicláveis.

Cemitérios Públicos Municipais

Os cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro, estarão abertos das 7h às 17h, exclusivamente para a realização e o atendimento para velórios e sepultamentos. O plantão administrativo para agendamentos, funciona das 7h às 18h30.

Parques Municipais e Zoobotânica

Durante o feriado da Independência, apenas o Parque Municipal Américo Renné Giannetti ficará fechado, em função das medidas de segurança do desfile cívico-militar na Avenida Afonso Pena. Os demais parques funcionarão em horários que variam das 6h40 às 18h.



Já o Zoológico, Jardim Botânico e o Aquário do Rio São Francisco, estarão abertos das 8h às 17h, com a entrada permitida até 16h.

Equipamentos Culturais

Os museus Casa Kubitschek, da Moda e Abílio Barreto, funcionam de 10h às 18h, assim como a Casa do Baile. Já o Cine Santa Tereza estará aberto com sessões às 16h30 e 19h.



Os teatros, arquivo público e o Museu da Imagem e do Som, ficarão fechados durante o feriado.



Grito dos Excluídos e Excluídas em BH: concentração será no Bairro Lagoinha



Os teatros, arquivo público e o Museu da Imagem e do Som, ficarão fechados durante o feriado.

Bh Resolve, Sine, e Procon

As unidades de atendimento à população, não funcionaram durante o 7 de setembro.