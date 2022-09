Trem de passageiros de Vitória a Minas terá mudanças no horário

Mudança vai padronizar os horários de partida e chegada nos dois sentidos (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A Vale informou que o trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) vai circular em novo horário, a partir de 20 de outubro. A partida de Belo Horizonte (MG) passará a ser às 7h, com o desembarque na estação Pedro Nolasco em Cariacica (ES) às 20h30.Segundo a Vale, as mudanças são necessárias para que sejam realizados ajustes técnicos e operacionais, entre eles a revisão do tempo de parada em algumas estações. As alterações já foram comunicadas à Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT).