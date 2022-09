Irado, vizinho esfaqueia casal após desentendimento em MG

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas ao hospital em estado grave. Ainda segundo a PM, o vizinho teria visto um arranhão no carro dele e foi tirar satisfação com o casal.



O suspeito começou então a discutir com o homem e a mulher, momento que esfaqueou os dois.

As vítimas foram socorridas pelo Samu com ferimentos graves e encaminhadas para o hospital de Santa Rita do Sapucaí.



A Polícia Militar segue em rastreamento para tentar localizar o suspeito pelas agressões ao casal. Até o fechamento desta matéria, o homem continuava foragido, segundo a PM de Santa Rita do Sapucaí. O boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal.



Até o fechamento desta matéria, o casal continuava internado.