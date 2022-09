Cliente considerada PCD denuncia 'rispidez e descaso' em pub de BH

Bar temático de rock, Underground Black Pub foi acusado de 'descaso' com PCD (foto: Reprodução/Facebook Underground Black PUB) O atendimento de um pub em Belo Horizonte gerou questionamentos nas redes sociais neste domingo (4/9). Segundo Iane Chaves, houve "rispidez e descaso" por parte do Underground Black Pub, situado no Bairro Dom Cabral, na Região Noroeste da capital mineira. A cliente, diagnosticada com distrofia facio escápulo umeral (DFEU), esteve no local na noite desse sábado (3) e, segundo ela, teve problemas ao pedir uma cadeira para se sentar.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Iane Chaves (@iane.chaves) Iane estava no local para celebrar o aniversário de uma amiga. "Cheguei ao local cedo, era pouco mais das 20h, e a casa ainda estava vazia, mas já não tinha nenhuma cadeira disponível. Falei gentilmente com a atendente se era possível conseguir uma cadeira para mim, assim como eu fiz nos outros poucos lugares em que eu fui e em todos eles eu consegui um lugar para sentar. Apesar de eu não ser cadeirante, eu não consigo ficar em pé por muito tempo", diz, em publicação no Instagram.





"Surpreendentemente, eu fui tratada com muita rispidez e descaso, falando que as cadeiras disponíveis já estavam no salão, que não podia fazer nada para me ajudar, e se eu quisesse me sentar que eu fosse para um local isolado em outro ambiente longe de onde os meus amigos estavam", também afirma.





Ela conclui: "O que me chateou muito nessa história toda não foi o fato de não ter a cadeira, eu iria embora, mas foi o descaso, a falta de empatia de duas mulheres que não quiseram sequer saber como é difícil para um PCD sair de casa, não só pelo físico mas também pelo emocional, não quiseram saber de todo o esforço que a gente faz para sermos incluídos".

O outro lado

O Underground Black Pub se solidarizou com a cliente da denúncia e informou em nota que está apurando os acontecimentos "imediatamente e tomando todas as providências necessárias juntos aos colaboradores envolvidos para esclarecer os fatos e certificar que jamais aconteça novamente caso semelhante".

Leia a nota na íntegra.

Nós, do Underground Black Pub, nos solidarizamos e lamentamos o ocorrido dia 03/09, com a cliente Iane Chaves. Publicamente pedimos desculpas por quaisquer constrangimentos que tenha passado. É inadmissível tal postura com qualquer cliente e não faz parte dos valores da casa.





Estamos apurando os acontecimentos imediatamente e tomando todas as providências necessárias junto aos colaboradores envolvidos para esclarecer os fatos e certificar que jamais aconteça novamente caso semelhante.





Nos comprometemos a reforçar nossos treinamentos de toda equipe e não mediremos esforços para melhoraremos nosso atendimento sempre. Com 11 anos no mercado, buscamos sempre proporcionar as melhores experiências para nossos clientes. Somos uma empresa plural em toda concepção artística, musical e sem restrição nenhuma de público. Todos são muito bem vindos.





Ademais, temos uma estrutura ampla, com banheiros masculinos e femininos. Temos um banheiro exclusivo para PcD, totalmente acessível, equipado, com rampa e corrimão, seguindo a legislação vigente.





Mais uma vez nos desculpamos e solidarizamos com o episódio e nos colocamos à disposição para melhorias, visando a melhor experiência com empatia e respeitoao nosso cliente.