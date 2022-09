Gestora de Casa Lar rebate acusações de irregularidades

Ex-moradora da Casa Lar confirma testemunhos das cozinheiras (foto: Arthur Raposo Gomes/DIvulgação) Na tarde desta quinta-feira (1/9), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Alimentos Vencidos da Câmara Municipal de São João del-Rei ouviu a ex-gestora da Casa Lar, Francisca Rose de Resende, e duas ex-moradoras. A instituição é alvo de investigação.









Parlamentares estiveram na instituição, juntamente com o promotor de Justiça do município, para verificar as condições em que os menores viviam no local.



Ex-moradoras do lar de acolhimento reafirmaram os depoimentos das cozinheiras. De acordo com uma antiga residente, era difícil realizar a higiene pessoal, e as fraldas eram “contadas”, o que deixavam bebês constantemente com assaduras.



Ainda segundo ela, adolescentes tinham dificuldade para receber absorventes.



Ao fim da reunião desta quinta-feira, a Comissão aprovou a convocação para a próxima semana (8/9). Serão testemunhas a superintendente da Casa Lar, Maria Salete Fialho, e a secretária de assistência social, Aline Gonçalves.