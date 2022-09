Incêndio na Serra da Canastra é extinto após três dias

A área queimada pelo incêndio foi de cerca de 1.200 hectares, o que equivale a aproximadamente 1.600 campos de futebol (foto: ICMbio/Divulgação) Força-tarefa com cerca de 30 brigadistas do Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade (ICMbio) e da Brigada Nacional Wellington Peres extinguiram por completo, no início da manhã dessa quinta-feira (1/9), um incêndio de grandes proporções que aconteceu no Parque Nacional da Serra da Canastra, região de São Roque de Minas, no Alto Paranaíba.



O fogo no local começou na madrugada de segunda-feira (29/8).

Segundo informações do Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade (ICMbio), para apagar as chamas, os brigadistas atuaram com bombas de água, sopradores costais e abafadores, sendo que a área queimada foi de 1.200 hectares, o que equivale a 1.600 campos de futebol.

Os trabalhos de combate às chamas contaram com o apoio do helicóptero Guará 1, do Instituto Estadual de Florestas (IEF).





Ainda conforme o ICMbio, a suspeita que o incêndio tenha sido criminoso.

Visitações foram liberadas ontem (31/8)

Na segunda (29/8) e terça-feira (30/8), as portarias de acesso às áreas turísticas do Parque Nacional da Serra da Canastra ficaram fechadas. Ontem (31/8), como o restante das chamas já não ameaçava os locais de visitação, as portarias foram reabertas.

Grande quantidade de fumaça cobre Uberaba e região

A Defesa Civil de Uberaba (cidade a 220 km da região onde aconteceu o incêndio), no Triângulo Mineiro, alertou hoje (1/8) a população de que grande quantidade de fumaça vinda da queimada florestal no Parque Nacional da Serra da Canastra cobre o município nesse momento. A situação deve permanecer nos próximos dias, e, dessa forma, há cuidados a serem tomados.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Uberaba, major BM Ronaldo Maximiliano Ramos Batista, as partículas poluentes dessa fumaça são inaláveis e podem se acumular nas vias aéreas e chegar até o pulmão. A exposição a ela pode causar irritação nos olhos e na garganta, tosse ou dificuldade de respiração, asma agravada, dores de cabeça, náuseas e tonturas.





“Por isso, a Defesa Civil faz alguns alertas à população, como beber bastante líquido, evitar exposição corporal ao tempo e aplicar soro fisiológico no nariz e nos olhos.

Além disso, as pessoas devem utilizar o umidificador de ar no local onde estiver ou fazer uso da toalha molhada e recipientes com água próximos”, orientou.

Ainda conforme o coordenador da Defesa Civil de Uberaba, é importante que os cuidados sejam redobrados com os mais velhos, crianças e grupos de risco e em caso de necessidade, procurar a unidade de saúde mais próxima.