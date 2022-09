Idoso de 90 anos é brutalmente assassinado em Monte Carmelo

José Mariano Pereira era conhecido como Zezé (foto: Funerária São Vicente de Paulo/Divulgação)

Com vários sinais de violência no corpo, um idoso de 90 anos foi encontrado morto pelo sobrinho na manhã de ontem (31/8), em residência de Monte Carmelo, no Alto Paranaíba.

Um suspeito, que foi visto por testemunhas entrando na casa da vítima, foi detido pela PM e encaminhado para a Delegacia de Plantão de Monte Carmelo.

De acordo com informações do sobrinho da vítima, repassadas à PM, o tio morava sozinho e possuía algumas joias de ouro e certa quantia em dinheiro, guardados em sua casa.

A reportagem questionou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) sobre como estão as investigações do assassinato, se o suspeito detido pela PM permaneceu preso ou se foi liberado, bem como se crime está sendo investigado como homicídio ou latrocínio, mas não obteve resposta.

Segundo informações da Funerária São Vicente de Paulo, José Mariano Pereira, conhecido como Zezé, foi sepultado às 9h30 de hoje (1/9) no Cemitério de Monte Carmelo.