Novo foco de incêndio é localizado no Parque Nacional da Serra da Canastra

Fogo atingiu 1,5 mil hectar, segundo o ICMbio, e portarias seguem interditadas (foto: ICMBio)



Um novo foco de incêndio foi encontrado ontem (30/8), no Parque Nacional da Serra da Canastra, em São Roque de Minas, no Sudoeste do estado. É o terceiro dia de combate ao fogo na serra. Até terça-feira, a estimativa de área queimada no primeiro dia de incêndio era de 1,5 mil hectar, o que equivale a mais de 2 mil campos de futebol.

Há três focos de incêndio no parque: dois deles estão sob controle, sendo monitorados, em local de difícil acesso próximos à portaria 1. O terceiro está sendo combatido a sudoeste do parque, no município de Delfinópolis.

Conforme o ICMbio, os brigadistas do Instituto também estão em combate em um foco a nordeste da unidade, fora dos limites do parque.

Na segunda-feira (29/8), oito brigadistas da Brigada Nacional Wellington Peres e o helicóptero Guará 1, do IEF/Força Tarefa Previncêndio, chegaram à Unidade de Conservação para apoiar os profissionais que já estavam no local. Ao todo, 27 combatentes atuam com bombas e sopradores costais, além de abafadores.