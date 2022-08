BH: ativistas fazem ato em apoio a médicos punidos do Sofia Feldman

A ação é uma forma de protestar contra as punições feitas pelo Conselho Regional de Medicina (CRM) a três médicos do Hospital Sofia Feldman (HSF) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Ativistas, mães, pais, tias e tios, avôs e avós, madrinhas e padrinhos fazem, nesta terça-feira (30/8), na praça da Igreja da Boa Viagem, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, o cortejo “Bebês do Sofia”. A ação é uma forma de protestar contra as punições feitas pelo Conselho Regional de Medicina (CRM) a três médicos do Hospital Sofia Feldman (HSF).









Com isso, o movimento “Mexeu com o Sofia, mexeu com todas” preparou o ato para defender a maternidade “contra o ataque aos direitos das mulheres, pessoas gestantes e bebês, na tentativa de calar uma instituição de referência nacional e internacional”.

Apoio ao hospital

Maria Cristina Gouveia, além de representante das famílias dos “Bebês do Sofia” , conta que o seu neto nasceu na instituição. “Tenho a grata experiência de ser avó de uma criança que nasceu no HSF. Estou aqui em defesa do parto humanizado e dos profissionais do hospital, que tiveram um excelente trabalho. Por isso, quero manifestar meu apoio contra a perseguição do CRM”, afirmou.





Além de representar as famílias dos 'Bebês do Sofia', neto de Cristina Gouveia nasceu na maternidade Sofia Feldman (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press ) Uma médica, que não quis se identificar, também prestou apoio aos profissionais durante o ato. “É pelo direito da assistência das pessoas gestantes, para ter um parto digno e o acesso aos exames e cobertura de cuidados obstétricos”, explicou.





Para ela, a atitude do CRM está relacionada à reserva de mercado por parte do CRM. “Vemos que a condenação desses médicos limita o acesso às consultas de enfermagem obstétrica. A maioria das pessoas atendidas pelo hospital não têm a condição financeira para fazer alguns exames feitos pelo HSF. Inclusive, essa perseguição contra a instituição é muito comum”, disse.

Entenda o Caso

Por conta da punição, o diretor-técnico teve o registro profissional suspenso por 30 dias e dois ginecologistas-obstetras receberam censura pública pelo CRM-MG. Além do ação de hoje, ativistas fizeram um abaixo-assinado on-line contra a “perseguição” ao movimento.





Em nota, o CRM informou que os processos correm sob sigilo e que, por isso, não vão expor os motivos dos médicos estarem sendo punidos.





Segundo a enfermeira obstétrica Joyce Maiara, a atuação desses profissionais com a consulta ultrassonográfica em pessoas gestantes pode auxiliar na identificação de patologias, além de garantir o acesso e a tomada de conduta em tempo oportuno. A categoria defende que o uso da ultrassonografia por enfermeiros é respaldado pela legislação e não configura como exercício ilegal.

(Com informações de Maria Paula Monteiro)