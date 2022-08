Em Minas, mais de 40% do comércio fiscalizado apresentaram irregularidade

Ao todo, os agentes registraram 89 notificações de primeira multa. Outros 13 locais foram reincidentes, com aplicação de multa (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 07/04/2022) Pouco mais de quatro em cada dez imóveis comerciais fiscalizados em Minas Gerais pelo Corpo de Bombeiros, em 2022, apresentaram alguma irregularidade. Neste ano, foram 1.037 vistorias na Operação Alerta Vermelho, deflagrada em todo o estado, com 454 advertências escritas aplicadas. Ao todo, os agentes registraram 89 notificações de primeira multa. Outros 13 locais foram reincidentes, com aplicação de multa.





Segundo a Capitã do CBMG Thaise Rocha, já ocorreram três ações e o objetivo é fazer novas ao longo deste ano. “Na primeira, fomos aos hotéis e clubes recreativos, enquanto, na segunda, fizemos a vistoria de imóveis que estavam com a renovação da Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) próxima. Na última visitamos as edificações da Redesim, com até 300 m² e consideradas com critério de risco mais baixo, mas que também exigem algumas medidas de segurança instaladas pelo proprietário”, explicou.





Regularização é a melhor forma de prevenção

Além disso, Rocha afirma que é preciso verificar o critério de risco do local, sobretudo em imóveis com cargas de material inflamável . “Outros fatores são analisar o tamanho e altura do espaço, o público, justamente para que as medidas de proteção estejam instaladas, pois, caso surja o incêndio, este poderá ser sanado rapidamente”, explicou.





Segundo ela, o principal problema são os donos dos imóveis não buscarem o órgão responsável pelo Alerta Vermelho para resolver as pendências. “Às vezes, em casos de prédios mais antigos, os donos têm medo de procurar o Corpo de Bombeiros, sendo que, na maioria das vezes, as medidas de segurança são simples, fáceis e possíveis de aplicar. Além disso, a pessoa está preservando tanto o bem material quanto a própria vida”, disse.





Além disso, dentre os locais com maiores riscos estão os que apresentam maiores cargas de incêndio . “São edificações muito suscetíveis ao acidente, pois abrigam materiais combustíveis e que têm muitos objetos para serem queimados. Além disso, estão os lugares que recebem uma grande quantidade de pessoas”, afirmou.

Operação Alerta Vermelho

Criada em 2017, a Operação Alerta Vermelho prevê vistorias em prédios comerciais, para verificar o cumprimento das exigências das medidas de segurança a fim de prevenir incêndio e pânico. O propósito é disseminar a cultura de prevenção, autoproteção, além de promover o tema Segurança Contra Incêndio e Pânico.





Entre as averiguações estão os itens da AVCB, sinalização, extintores, iluminação e saídas de emergência, instalações elétricas e equipamentos de refrigeração.