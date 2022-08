Ovo de galinha é arrematado por R$ 11 mil em leilão solidário em Minas

Momento que o ovo foi arrematado (foto: Redes Sociais/Divulgação) Durante o 5º Leilão Solidário em prol do Hospital do Câncer de Patrocínio Dr. José Figueiredo , no último domingo (28/8), um ovo de galinha foi arrematado por R$ 11 mil.

Segundo informações do Hospital do Câncer de Patrocínio, quem arrematou o ovo foi um representante da família Guimarães. “O valor arrecadado no leilão vai ser usado na obra do hospital geral”, informou a instituição de saúde, por meio de suas redes sociais.

R$ 350 mil arrecadados

Segundo informações divulgadas pela Rádio 95.3 FM Difusora, a 5ª edição do Leilão Solidário em prol do Hospital do Câncer de Patrocínio Dr. José Figueiredo arrecadou mais de R$ 350 mil.

Luciano Nunes, proprietário da LC Agronegócios (empresa que organizou o leilão solidário), informou que o leilão, que durou cerca de 6 horas, foi transmitido pelo canal do Youtube da LC Leilões e, desta forma, foi possível receber lances online.

Arremate de caixa surpresa

Outro ponto de destaque do leilão beneficiente foi o arremate de uma caixa surpresa em que ninguém sabia o seu conteúdo.



"A caixa foi arrematada pelo valor de R$ 7,5 mil e, em seguida, foi dado um arremate de R$ 3 mil para que pudesse ser mostrado para o público o conteúdo da caixa, a qual possuía uma imagem de São Francisco de Assis”, contou Nunes.