Golpe do falso leilão: homem perde quase R$ 150 mil em Minas

Um homem de 58 anos, morador de Formiga, no interior de Minas, foi vítima de um golpe de falso leilão de veículos e perdeu R$ 147 mil, transferidos ao falso leiloeiro. De acordo com o boletim da Polícia Civil, após o lance, esta pessoa entrou em contato com a vítima e a orientou a realizar o procedimento.

A vítima relatou aos policiais que, no domingo (7/8), acessou um site de leilões de veículos e ofertou dois lances em caminhões. Na terça-feira (9), recebeu uma mensagem de que os lances teriam sido aceitos.

Mas, depois do pagamento, nenhuma ligação foi atendida e o suposto leiloeiro desapareceu. Desconfiado de que teria caído em um golpe, o homem registrou o boletim de ocorrências.

Como é o golpe do falso leilão

De acordo com a polícia, no golpe do falso leilão de veículos, os criminosos criam uma página na internet e expõem veículos com alto valor de mercado, como caminhões, para serem leiloados abaixo do valor.

Eles incluem documentações, informações sobre conservação e mais detalhes, para disfarçar e dar credibilidade ao site. Assim, atraem vítimas interessadas nas compras.

Então, entram em contato, se passando por leiloeiros e pedem a transferência dos valores, e posteriormente cortam a comunicação com as vítimas.