Bombeiros são chamados por causa de vazamento de oxigênio no João XXIII

Corpo de Bombeiros é chamado por vazamento de oxigênio no hospital João XXIII (foto: Divulgação/Fhemig)

O Corpo de Bombeiro de Minas Gerais (CBMMG) foi chamado no início da tarde desta sexta-feira (26/8) por causa de um vazamento, decorrente de uma mangueira de oxigênio rompida, no Hospital João XXIII.O local foi isolado pelos militares, e a assistência técnica, chamada para que fosse realizada a manutenção do equipamento.Há quase dois meses, um vazamento de oxigênio, aliado a uma pane em um dos equipamentos causou um incêndio no décimo andar da Santa Casa de Belo Horizonte, no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul.Na época, dez viaturas dos bombeiros e equipes da Polícia Militar, BHTrans e SAMU foram deslocadas para auxiliar na desocupação do prédio.