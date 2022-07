Jovem com corpo queimado é transferida para o Hospital João XXIII

Emilly aguardou mais de uma semana no Hospital de Poços de Caldas por um vaga no João XXIII (foto), sendo transferida nesse domingo (10/7) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) A jovem que teve 70% do corpo queimado em um acidente doméstico em Botelhos, no Sul de Minas, foi enfim transferida para o João XXIII, em Belo Horizonte. Emilly Gregório Esteves , de 20 anos, foi levada de helicóptero ao hospital da capital mineira para realizar tratamento nesse domingo (10/7).



O transporte aéreo foi acionado, e as equipes médicas tomaram as medidas necessárias para que a transferência fosse feita ainda no domingo.



Decisões judiciais



Duas decisões judiciais, assinadas pelo juiz Paulo Rubens Salomão. já haviam determinado a transferência da jovem para realizar tratamento especializado no João XXIII.



A primeira determinava a transferência de Emilly para BH em 24h, mas um ofício da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) avisou que não havia vaga no João XXIII.



A outra, nesse domingo, determinava a transferência imediata ao João XXIII, para uma instituição privada ou que se equipasse o Hospital de Poços de Caldas para atendimento à jovem.



A queimadura



De acordo com familiares, a jovem estava no sítio com os pais ajudando na colheita de café. Enquanto preparava o almoço, acendeu o fogareiro com álcool, e houve uma explosão. As chamas atingiram rosto, peito, braços e pernas de Emilly.