Greve do metrô de BH: horário de ônibus é mantido na Estação São Gabriel

Estação de ônibus no bairro São Gabriel, na manhã desta quinta-feira (25/8), estava cheia (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A BHTrans manteve o quadro de horários dos ônibus na Estação São Gabriel, na Região Nordeste da capital mineira. Os intervalos entre as viagens é de dois minutos. Devido a greve dos metroviários, a autarquia buscou seguir esse intervalo com rigor, informaram agentes que atuam na plataforma de embarque.









A Estação São Gabriel atende, em média, 250 mil pessoas por dia, segundo a equipe da BHTrans que atua no local. Com a greve do metrô, esse número deve aumentar entre 15 e 20%.





A paralisação total do metrô da capital começou nesta quinta-feira (25), sem escala mínima.





Greve do metrô após decisão do TCU





Os metroviários esperavam um posicionamento do Tribunal de Contas da União (TCU), em julgamento do processo de desestatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que ocorreu na tarde dessa quarta-feira (24/8). Para os trabalhadores, algum ministro deveria ter paralisado o processo, o que não aconteceu.





A greve é uma resposta para o projeto de privatização do metrô da capital.