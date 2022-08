Centro de Cuidados Paliativos será inaugurado em Montes Claros nesta quinta

Prédio do Centro de Cuidados Paliativos de Montes Claros (foto: Associaçao Presente/Divulgação) Os cuidados paliativos consistem no atendimento humanizado aos pacientes com doenças que não podem ser mais curadas, aliviando a dor e garantindo mais conforto a eles até o fim de suas vidas. Nesta quinta-feira (25/8), será inaugurado uma unidade de saúde voltada a oferecer essa assistência humanizada a pacientes terminais do câncer. O serviço será gratuito.





Nesta data, entrará em funcionamento o Hospice (hospital de cuidados paliativos) Jesuina Rosa Silva, da Associação Presente de Apoio aos Pacientes com Câncer, entidade filantrópica. Conforme a instituição, a unidade será o “primeiro Centro de Cuidados Paliativos de Minas Gerais com a filosofia de oferecer cuidado integral a pacientes que estão com câncer avançado, o que ameaça a continuidade da vida”.









Conforme a fundadora e presidente da Associação Presente, a médica oncologista Priscila Miranda, a construção do centro de cuidados paliativo está orçada em R$ 4 milhões. Os recursos resultam de doações de pessoas físicas e jurídicas, por meio de redução do Imposto de Renda e de emendas parlamentares.





Jesuina Rosa da Silva, que dá nome à unidade pioneira no estado, foi uma paciente assistida pela Associação Presente. Natural do município de Serranópolis de Minas (também no Norte de Minas), acometida pelo câncer, Jesuina morreu em 2017, depois de receber os cuidados paliativos, sendo no quadro terminal da doença, teve realizado o sonho de conhecer o mar.



Estrutura



O Hospital de Cuidados Paliativos de Montes Claros conta com seis quartos e 12 leitos, todos com banheiros acessíveis, varanda e sala de convivência. A unidade é estruturada com sala de fisioterapia, consultório médico e odontológico, almoxarifado, copa e rouparia.





Conta ainda com sala de espera e recepção, espaços para atividades manuais e socialização, como sala de artesanato e terapia ocupacional, além dos espaços de apoio como posto de enfermagem, apoio psicológico, nutricional, social e espiritual, sala de voluntários, entre outros.





“A construção do Centro de Cuidados Paliativos significa oferecer para os norte-mineiros o cuidado, o amor e a dignidade para muitos que estão na fronteira da vida”, afirma Priscila Miranda.





“Quando alguém está diante de uma doença que ameaça a continuidade da vida, (é preciso) a pessoa ter um lugar que possa ter aquilo que importa para ela: seus desejos do final de vida. Ter o alívio impecável da dor física, o suporte psicológico, espiritual e emocional é algo muito importante. Então, é nesse sentido que Montes Claros realmente sai na frente, oferecendo essa a possiblidade de maneira digna, o melhor alívio, com profundo sentimento humano, para as pessoas que estão em fase final de vida", disse.





O Centro de Cuidados Paliativos Jesuína Rosa Silva leva o nome de uma paciente da Associação Presente que inspirou a construção do espaço, uma vez que foi tratada na instituição com muito amor até o dia em que partiu, e realizou vários sonhos, até o de conhecer o mar através da ajuda da imprensa.